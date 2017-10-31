На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Національний банк України на 31 жовтня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 31 жовтня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1097,207901;
Срiбло — 14,435362;
Платина — 790,990301;
Паладiй — 838,432452.
Порівняно з 30 жовтня, ситуація з курсом банківських металів скалалась наступна: золото та паладій подорожчали, а срібло та платина впали в ціні.