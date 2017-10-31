На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 31 жовтня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1097,207901;

Срiбло — 14,435362;

Платина — 790,990301;

Паладiй — 838,432452.

Порівняно з 30 жовтня, ситуація з курсом банківських металів скалалась наступна: золото та паладій подорожчали, а срібло та платина впали в ціні.