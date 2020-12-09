На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 9 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 685.0233 грн;
Серебро - 22.1933 грн;
Платина - 931.0981 грн;
Палладий - 2 092.3678 грн.
По сравнению с 8 декабря курс серебра и золота вырос, когда платина и палладий - упали.