На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 4 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 674.5239 грн;
Серебро — 21.9049 грн;
Платина — 939.6084 грн;
Палладий — 2 191.6519 грн.
По сравнению с 3 декабря курс всех указанных металлов вырос, когда курс палладия — упал.