На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Национальный банк Украины на 3 августа 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 758.7611 грн;
Серебро - 21.5934 грн;
Платина - 803.4252 грн;
Палладий - 1 848.9819 грн.
По сравнению со 2 августа курс всех металлов вырос, кроме платины, курс которой упал.