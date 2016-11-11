На сегодня в Киеве оформлено 220 тыс. субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве сегодня оформлено более 220 000 субсидий, что почти вдвое больше, чем за прошлый год. Об этом сообщил во время брифинга директор Департамента социальной политики КГГА, депутат Киевсовета Юрий Крикунов, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на сегодня в Киеве оформлено более 220 000 субсидий. То есть, 220 000 помещений, что составляет примерно 21%", - сказал он.
В прошлом году эти цифры колебались в пределах 130 000 домов, что составило почти 13%. В 2014 году количество субсидий составила менее 40 000 квартир.