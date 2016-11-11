На сегодня в Киеве оформлено 220 тыс. субсидий

"По состоянию на сегодня в Киеве оформлено более 220 000 субсидий. То есть, 220 000 помещений, что составляет примерно 21%", - сказал он.

В прошлом году эти цифры колебались в пределах 130 000 домов, что составило почти 13%. В 2014 году количество субсидий составила менее 40 000 квартир.