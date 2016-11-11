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На сьогодні у Києві оформлено 220 тисяч субсидій

На сьогодні у Києві оформлено 220 тисяч субсидій

Київ • УНН

 • 8114 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Києві на сьогодні оформлено більше 220 тисяч субсидій, що майже вдвічі більше, ніж за минулий. Про це повідомив під час брифінгу директор Департаменту соціальної політики КМДА, депутат Київради Юрій Крикунов, передає кореспондент УНН.

“Станом на сьогодні в Києві оформлено більше 220 тисяч субсидій. Тобто, 220 тисяч помешкань, що складає приблизно 21%”, — сказав він.

Нагадаємо, минулого року ці цифри коливались у межах 130 тисяч помешкань, що становило майже 13%. У 2014 кількість субсидій не дотягувала до 40 тисяч квартир.

Українські Національні Новини

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