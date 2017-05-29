На свалке в Киево-Святошинского района обнаружен схрон с гранатами и патронами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На территории стихийного свалки, неподалеку с. Юрьевка, Киево-Святошинского района, найден схрон с большим количеством патронов и гранат. Опасные предметы изъяты как вещественные доказательства и направлены для проведение соответствующих экспертиз. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
"На территории стихийного свалки, неподалеку от с. Юрьевка, Киево-Святошинского района, найдено схрон с большим количеством патронов и гранат. Опасные предметы изъяты в качестве вещественных доказательств и направлены на проведение соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.
По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа и взрыво-техническая служба главного управления полиции Киевщины. На месте происшествия специалисты-взрывотехники вьявилы и изъяли большое количество боеприпасов: 8 предметов, похожих на реактивные противотанковые гранаты; 161 патрон, калибра 7,62 × 54; кусок взрывчатого вещества весом 200 г; 24 предмета, похожие на боеприпасы подствольного гранатомета и 47 патронов, которые находились в ленте.
Опасные предметы изъяты как вещественные доказательства и направлены на проведение соответствующих экспертиз.
Сейчас полицейские выясняют происхождение изъятых боеприпасов, проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному уголовному преступлению.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3-х до 7-ми лет. Продолжается следствие.
Как сообщал УНН 26 мая, гранатомет, гранаты и патроны изъяли у жителя Сум.