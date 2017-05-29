На сміттєзвалищі у Києво-Святошинського району знайдено схрон з гранатами та набоями
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На території стихійного сміттєзвалища, неподалік с.Юрівка, Києво-Святошинського району, знайдено схрон з великою кількістю набоїв та гранат. Небезпечні предмети вилучені як речові докази та направлені на проведення відповідних експертиз. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
"На території стихійного сміттєзвалища, неподалік с.Юрівка, Києво-Святошинського району, знайдено схрон з великою кількістю набоїв та гранат. Небезпечні предмети вилучені у якості речових доказів та направлені на проведення відповідних експертиз", - йдеться у повідомленні.
За вказаною адресою одразу прибули слідчо-оперативна група та вибухово-технічна служба головного управління поліції Київщини. На місці події фахівці-вибухотехніки в’явили та вилучили велику кількість боєприпасів: 8 предметів, схожих на реактивні протитанкові гранати; 161 набоїв, калібром 7,62×54; шматок вибухової речовини, вагою 200 гр.; 24 предмети, схожі на набої до підствольного гранатомету та 47 набоїв, які знаходилися в стрічці.
Небезпечні предмети вилучені як речові докази та направлені на проведення відповідних експертиз.
Наразі поліцейські з’ясовують походження вилучених боєприпасів, проводять низку оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3-ьох до 7-ми років. Триває слідство.
Як повідомляв УНН 26 травня, гранатомет, гранати та набої вилучили у мешканця Сум.