На складе в Мьянме прогремел взрыв, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По меньшей мере 16 человек погибли, 48 пострадали в результате взрыва склада в штате Шан на востоке Мьянмы. Об этом сегодня сообщил в Лашио Ньи Ранг - представитель по связям с общественностью Объединенной армии государства Ва, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Взрыв произошел вчера около 17:00 по местному времени в городе Монгмао в автономном регионе Ва или "специальном регионе - 2" штата Шан.
"У нас есть определенные сложности с предоставлением медуслуг такому большому числу пострадавших в этом районе. Поэтому мы направили их в больницу в соседний Китай для лечения", - сказал Ньи Ранг.
Взрыв произошел на складе строительных материалов, где также хранились баллоны с газом и взрывчатые вещества.
Как сообщал УНН, после взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая, произошедшего 21 марта, в воскресенье все еще находились в больницах 604 человека, в том числе 19 человек в критическом состоянии и 98 человек с серьезными ранениями.