На складе в Мьянме прогремел взрыв, есть жертвы

Взрыв произошел вчера около 17:00 по местному времени в городе Монгмао в автономном регионе Ва или "специальном регионе - 2" штата Шан.

"У нас есть определенные сложности с предоставлением медуслуг такому большому числу пострадавших в этом районе. Поэтому мы направили их в больницу в соседний Китай для лечения", - сказал Ньи Ранг.

Взрыв произошел на складе строительных материалов, где также хранились баллоны с газом и взрывчатые вещества.



Как сообщал УНН, после взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая, произошедшего 21 марта, в воскресенье все еще находились в больницах 604 человека, в том числе 19 человек в критическом состоянии и 98 человек с серьезными ранениями.