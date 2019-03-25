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На складе в Мьянме прогремел взрыв, есть жертвы

Киев • УНН

 • 7696 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. По меньшей мере 16 человек погибли, 48 пострадали в результате взрыва склада в штате Шан на востоке Мьянмы. Об этом сегодня сообщил в Лашио Ньи Ранг - представитель по связям с общественностью Объединенной армии государства Ва, передает УНН со ссылкой на Синьхуа. 

На складе в Мьянме прогремел взрыв, есть жертвы

Взрыв произошел вчера около 17:00 по местному времени в городе Монгмао в автономном регионе Ва или "специальном регионе - 2" штата Шан.

"У нас есть определенные сложности с предоставлением медуслуг такому большому числу пострадавших в этом районе. Поэтому мы направили их в больницу в соседний Китай для лечения", - сказал Ньи Ранг. 

Взрыв произошел на складе строительных материалов, где также хранились баллоны с газом и взрывчатые вещества.

Как сообщал УНН, после взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая, произошедшего 21 марта, в воскресенье все еще находились в больницах 604 человека, в том числе 19 человек в критическом состоянии и 98 человек с серьезными ранениями.

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