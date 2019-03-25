На складі в М'янмі прогримів вибух, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Щонайменше 16 людей загинули, 48 постраждали в результаті вибуху складу в штаті Шан на сході М'янми. Про це сьогодні повідомив в Лашіо Ньі Ранг - представник зі зв'язків з громадськістю Об'єднаної армії держави Ва, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Вибух стався вчора близько 17:00 за місцевим часом в місті Монгмао в автономному регіоні Ва або "спеціальному регіоні - 2" штату Шан.
"У нас є певні складнощі з наданням медпослуг такій великій кількості потерпілих в цьому районі. Тому ми направили їх в лікарню в сусідній Китай для лікування", - сказав Ньі Ранг.
Вибух стався на складі будівельних матеріалів, де також зберігалися балони з газом та вибухові речовини.
Як повідомляв УНН, після вибуху на хімічному заводі в провінції Цзянсу на сході Китаю, стався 21 березня, у неділю все ще перебували в лікарнях 604 людини, в тому числі 19 осіб в критичному стані і 98 осіб з серйозними пораненнями.