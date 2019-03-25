На складі в М'янмі прогримів вибух, є жертви

КИЇВ. 25 березня. УНН. Щонайменше 16 людей загинули, 48 постраждали в результаті вибуху складу в штаті Шан на сході М'янми. Про це сьогодні повідомив в Лашіо Ньі Ранг - представник зі зв'язків з громадськістю Об'єднаної армії держави Ва, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.