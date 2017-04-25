На востоке Украины ожидаются ночные заморозки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. На востоке Украины, а также в Запорожской и Херсонской областях ожидаются ночные заморозки 26 апреля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"26 апреля ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, в Украине, кроме восточной части, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 апреля температура воздуха в Украине повысится.
В большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны, лишь на востоке местами возможен небольшой дождь.