На сході України очікуються нічні заморозки

"26 квітня вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні грунту заморозки 0-5°; в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 квітня температура повітря в Україні підвищиться.

У більшості областей України суттєві опади малоймовірні, лише на сході місцями можливий невеликий дощ.