На сході України очікуються нічні заморозки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На сході України, а також у Запорізькій та Херсонській областях очікуються нічні заморозки 26 квітня. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"26 квітня вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні грунту заморозки 0-5°; в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 квітня температура повітря в Україні підвищиться.
У більшості областей України суттєві опади малоймовірні, лише на сході місцями можливий невеликий дощ.