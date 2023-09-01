На востоке в боях за Украину погиб 22-летний британец

Детали

Сэмюэл Ньюи был родом из города Солихал, он более года защищал Украину. О смерти Сэмюэла Ньюи сообщил его брат Дэниел.

Цитата

"Моего младшего брата Сэма убили вчера во время боевых действий на востоке Украины. Я не могу передать словами, насколько разбитым я чувствую себя. Я также не могу выразить, как я горжусь своим младшим братом. Ему только исполнился 21 год, когда он решил ответить на призыв и поехать в Украину, чтобы дать отпор российскому империализму. Сэм, ты отдал свою жизнь за людей, которых ты никогда не знал, и действовал мужественно, морально и с честью. Ты не только мой младший брат, ты исключительный человек, хороший солдат и один из самых смелых людей, которых я когда-либо имел честь знать", – написал он.

Дополнение

Отмечается, что Сэмюэл приехал в Украину как член иностранного добровольческого боевого отряда, известного как «Тёмные ангелы», сформированного бывшим членом парашютно-десантного полка Дэниелом Бёрком.

Добавим

Недавно в Донецкой области погиб белорусский доброволец.