На сході у боях за Україну загинув 22-річний британець

Деталі

Семюел Ньюї був родом з міста Соліхал, він понад рік боронив Україну.Про смерть Семюела Ньюї повідомив його брат Деніел.

Цитата

"Мого молодшого брата Сема вбили вчора під час бойових дій на сході України. Я не можу передати словами, наскільки розбитим я почуваюся. Я також не можу висловити, як я пишаюся своїм молодшим братом. Йому щойно виповнився 21 рік, коли він вирішив відповісти на поклик і поїхати в Україну, щоб дати відсіч російському імперіалізму. Семе, ти віддав своє життя за людей, яких ти ніколи не знав, і діяв мужньо, морально та з честю. Ти не тільки мій молодший брат, ти виняткова людина, хороший солдат і один із найсміливіших людей, яких я коли-небудь мав честь знати", – написав він.

Доповнення

Зазначається, що Семюел приїхав до України як член іноземного добровольчого бойового загону, відомого як «Темні янголи», сформованого колишнім членом парашутно-десантного полку Деніелом Берком.

Додамо

Нещодавно на Донеччині загинув білоруський доброволець.