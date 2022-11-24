На востоке в течение недели было более 290 боевых столкновений с оккупантами - Генштаб

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«Наиболее сложная, но контролируемая обстановка остается на востоке нашей страны, где в течение недели произошло более 290 боевых столкновений с противником», – сказал Громов.

По его словам, для достижения своих оккупационных планов противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северском, Бахмутском и Авдеевском направлениях с целью окружения Бахмута и создания благоприятных условий для дальнейшей оккупации Донецкой области.

Дополнение

Разведка министерства обороны Великобритании сообщала, что россия, вероятно, передислоцировала основные подразделения воздушно-десантных войск на Донецкое и Луганское направления.