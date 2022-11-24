На востоке в течение недели было более 290 боевых столкновений с оккупантами - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На востоке Украины в течение недели произошло более 290 боевых столкновений с противником. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Наиболее сложная, но контролируемая обстановка остается на востоке нашей страны, где в течение недели произошло более 290 боевых столкновений с противником», – сказал Громов.
По его словам, для достижения своих оккупационных планов противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северском, Бахмутском и Авдеевском направлениях с целью окружения Бахмута и создания благоприятных условий для дальнейшей оккупации Донецкой области.
Дополнение
Разведка министерства обороны Великобритании сообщала, что россия, вероятно, передислоцировала основные подразделения воздушно-десантных войск на Донецкое и Луганское направления.