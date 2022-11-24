На сході протягом тижня було понад 290 бойових зіткнень з окупантами - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На сході України протягом тижня відбулося понад 290 бойових зіткнень з противником. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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«Найбільш складна, але контрольована обстановка залишається на сході нашої країни, де протягом тижня відбулося понад 290 бойових зіткнень з противником», - сказав Громов.
За його словами, для досягнення своїх окупаційних планів противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сіверському, Бахмутському та Авдіївському напрямках з метою оточення Бахмута та створення сприятливих умов для подальшої окупації Донецької області.
Доповнення
Розвідка міністерства оборони Великої Британії повідомляла, що росія, ймовірно, передислокувала основні підрозділи повітряно-десантних військ на Донецький і Луганський напрямки.