На сході протягом тижня було понад 290 бойових зіткнень з окупантами - Генштаб

Цитата

«Найбільш складна, але контрольована обстановка залишається на сході нашої країни, де протягом тижня відбулося понад 290 бойових зіткнень з противником», - сказав Громов.

За його словами, для досягнення своїх окупаційних планів противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сіверському, Бахмутському та Авдіївському напрямках з метою оточення Бахмута та створення сприятливих умов для подальшої окупації Донецької області.

Доповнення

Розвідка міністерства оборони Великої Британії повідомляла, що росія, ймовірно, передислокувала основні підрозділи повітряно-десантних військ на Донецький і Луганський напрямки.