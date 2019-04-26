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7 марта, 13:58 • 113025 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114861 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139895 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 130333 просмотра

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На Шри-Ланке военные ведут перестрелку с подозреваемыми, связанными с пасхальными терактами

На Шри-Ланке военные ведут перестрелку с подозреваемыми, связанными с пасхальными терактами

Киев  •  УНН

 • 9038 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Силы Шри-Ланки вступили в перестрелку с подозреваемыми, связанными с терактами в Восточной провинции во время пасхальных праздников. Об этом сообщает The Associated Press, ссылаясь на представителя вооруженных сил государства, передаёт УНН.

"Военный представитель Шри-Ланки говорит, что солдаты ведут перестрелку с подозреваемыми, связанными с терактами в Пасху в Восточной провинции", - сказано в сообщении издания.

24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.

Восемь взрывов, по три из которых - в церквях и фешенебельных отелях, произошли в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанные на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, посещавших пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.

Как сообщал УНН, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.

Напомним, в Шри-Ланке арестовали 70 подозреваемых в терактах.

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