На Шри-Ланке военные ведут перестрелку с подозреваемыми, связанными с пасхальными терактами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Силы Шри-Ланки вступили в перестрелку с подозреваемыми, связанными с терактами в Восточной провинции во время пасхальных праздников. Об этом сообщает The Associated Press, ссылаясь на представителя вооруженных сил государства, передаёт УНН.
"Военный представитель Шри-Ланки говорит, что солдаты ведут перестрелку с подозреваемыми, связанными с терактами в Пасху в Восточной провинции", - сказано в сообщении издания.
24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.
Восемь взрывов, по три из которых - в церквях и фешенебельных отелях, произошли в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанные на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, посещавших пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.
Как сообщал УНН, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке.
Напомним, в Шри-Ланке арестовали 70 подозреваемых в терактах.