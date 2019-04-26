На Шрі-Ланці військові ведуть перестрілку з підозрюваними, пов'язаними з великодніми терактами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сили Шрі-Ланки вступили в перестрілку з підозрюваними, пов'язаними з терактами в Східній провінції під час великодніх свят. Про це повідомляє The Associated Press, посилаючись на представника збройних сил держави, передає УНН.
"Військовий представник Шрі-Ланки каже, що солдати ведуть перестрілку з підозрюваними, пов'язаними з терактами у Великдень в Східній провінції", - сказано в повідомленні видання.
24 квітня в Шрі-Ланці сталося три контрольованих вибухи.
Вісім вибухів, по три з яких - у церквах і фешенебельних готелях, відбулися в католицький Великдень, 21 квітня, в Шрі-Ланці, деякі з них, за словами чиновників, були атаками терористів-смертників, розрахованими на те, щоб була максимальна кількість жертв серед віруючих, які відвідували великодні богослужіння. Загинули щонайменше 259 осіб.
Як повідомляв УНН, "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи в Шрі-Ланці.
Нагадаємо, в Шрі-Ланці заарештували 70 підозрюваних у терактах.