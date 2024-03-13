В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
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Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Венгрии - РоІітісо
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На Ровенщине шестиклассник получил ножевое ранение в живот во время школьной перемены
Невельское остается под контролем Украины несмотря на российские заявления - DeepState
Французский парламент поддержал соглашение по безопасности с Украиной, несмотря на разногласия
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Сумщина: россияне обстреляли регион 82 раза, травмированы по меньшей мере 6 человек, в том числе и дети
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Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
На северо-востоке зафиксирована активность тактической авиации противника
На северо-восточном направлении зафиксирована активность тактической авиации противника, что создает угрозу нанесения воздушных ударов.
Продолжается борьба за жизнь в Кривом Роге: спасают 8 тяжелораненых, среди которых 3 детей
Восемь человек, в том числе трое детей в возрасте 4 года, 2 месяца и 11 месяцев, получили серьезные ранения во время российского обстрела многоэтажки в Кривом Роге и сейчас находятся в больницах. Всего ранения получили 44 человека.
Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Венгрии - РоІітісо
Европейский парламент готовится подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее противоречивого решения разморозить миллиарды долларов для Венгрии в конце прошлого года, несмотря на обеспокоенность относительно нарушений прав человека и верховенства права.
Пожар на Тернопольщине: 17 домохозяйствам рекомендовано ограничить использование воды из колодцев
В Тернопольской области 17 домохозяйств ограничены в использовании колодезной воды из-за пожара, вызванного российской атакой на инфраструктурный объект в Кременецком районе. Однако, сейчас более 11 тонн воды уже доставлено местным жителям благодаря оперативному действию благотворительных организаций и предпринимателей.
На Ровенщине шестиклассник получил ножевое ранение в живот во время школьной перемены
Шестиклассник получил удар ножом в живот от сверстника во время конфликта на перемене в одной из школ Ровенской области, Украина.
Невельское остается под контролем Украины несмотря на российские заявления - DeepState
Украинское село Невельское остается под контролем ВСУ, несмотря на сообщения о его захвате со стороны оккупантов.
Французский парламент поддержал соглашение по безопасности с Украиной, несмотря на разногласия
Французские законодатели подавляющим большинством голосов поддержали 10-летнее соглашение о безопасности с Украиной, обязавшись предоставить Украине военную помощь, оружие и обучение, несмотря на оппозицию со стороны ультраправых и ультралевых партий.
Генконсул Украины в Торонто определил 5 приоритетов работы Генерального консульства в Канаде
Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко объявил пять приоритетов деятельности Генерального консульства в Канаде, среди которых привлечение новой помощи для Украины, восстановление экономики и инфраструктуры, сотрудничество с украинскими организациями в Канаде, гуманитарные проекты и защита прав украинцев в провинциях Онтарио и Манитоба.
Сумщина: россияне обстреляли регион 82 раза, травмированы по меньшей мере 6 человек, в том числе и дети
Во вторник российские военные 82 раза обстреляли 14 приграничных общин Сумской области, в результате чего произошло 383 взрыва и ранения получили 6 человек, в том числе 5 детей.
Украина получит 6 млрд евро переходного финансирования от ЕС: подписано соглашение
Украина и Европейский Союз подписали соглашение о предоставлении Украине 6 млрд евро льготных кредитов, из которых 4,5 млрд евро будут перечислены в марте, а остальные 1,5 млрд евро - в апреле 2024 года после выполнения индикаторов реформ.