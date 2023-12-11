На севере Польши с середины декабря заработает система ПРО США

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
  •  102745 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
  •  110060 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  201381 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  225944 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  204160 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  191413 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  183227 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  167656 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  175157 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  165770 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  151509 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  146034 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  143949 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  134514 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  143689 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

Взрывы в Киеве прогремели перед воздушной тревогой; сообщается о ракетной угрозе

  •  124743 просмотра
В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

В Киеве обломок ракеты повредил крышу жилого дома

  •  123501 просмотра
Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

Два человека погибли в результате нападения на колонну Красного Креста в Судане

  •  120126 просмотра
В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

В Дарницком районе Киева в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека

  •  111972 просмотра
Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа

Сербия открыла газопроводный интерконнектор с Болгарией, это уменьшит ее зависимость от российского газа

  •  101472 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-severe-polshi-s-seredini-dekabrya-zarabotaet-sistema-pro-ssha-na-severe-polshi-s-seredini-dekabrya

На севере Польши с середины декабря заработает система ПРО США

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 11:25  •  11083 просмотра

Read in English

Американская система противоракетной обороны Aegis Ashore в Редзиково, Польша, будет введена в действие с 15 декабря, в рамках усилий НАТО по защите Европы от ракетных угроз.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий подтвердил в Сейме, что американская база европейской системы противоракетной обороны Aegis Ashore, расположенная в Редзиково, будет официально введена в эксплуатацию 15 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF FM.

Американцы предоставили нам информацию, что ракетный щит достигнет оперативной способности 15 декабря

- отметил Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Моравецкий также напомнил, что в Польше находится более 10 000 американских военных, при этом отметил, что польская армия должна расти в силе. 

Наши военные расходы уже составляют около 4 процентов ВВП. Из этого следует, что если вычесть из них дефицит нашего бюджета, то он будет составлять менее 1 процента, чуть больше нуля. Это один из самых низких дефицитов, если не самый низкий в ЕС, если вычесть военные расходы

- сказал глава польского правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Reuters: при Туске как премьере Польши ожидается потепление в отношениях с ЕС

Справка

База в Редзиково станет вторым наземным объектом противоракетной обороны в Европе и, как ожидается, ознаменует завершение последнего этапа Европейского поэтапного адаптивного подхода (EPAA), программы противоракетной обороны НАТО. EPAA призвана защитить континент от баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности из Ирана.

Помимо базы в Польше, в состав EPAA входит еще одна береговая система Aegis в Девеселу, Румыния, а также радар раннего предупреждения в Куреджик, Турция, и командный центр в Рамштайне, Германия.

Кроме того, морская версия системы Aegis установлена на эсминцах ВМС США, дислоцирующихся на базе Рота в Испании.

Установка в Редзиково, состоящая из радара AN/SPY-1, пусковой установки Mk 41 VLS и противобаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3), является последним незавершенным элементом этой системы. EPAA заменил первоначальные планы администрации Джорджа Буша, которые предусматривали развертывание в Польше системы наземной обороны на промежуточном курсе (GMD), системы, предназначенной для перехвата межконтинентальных ракет на среднем этапе их полета (то есть в космос), элементы которого они существуют на базах в Калифорнии и на Аляске. Второй сухопутный элемент щита - база в румынском городе Девеселу - работает с 2016 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Киеве ПВО сбила восемь воздушных целей

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
На півночі Польщі з середини грудня запрацює система ПРО США
US missile defense system to start operating in northern Poland in mid-December
Новости по теме

На севере Польши с середины декабря заработает система ПРО США

Американская система противоракетной обороны Aegis Ashore в Редзиково, Польша, будет введена в действие с 15 декабря, в рамках усилий НАТО по защите Европы от ракетных угроз.

Политика •   •  11083 просмотра
На севере Польши с середины декабря заработает система ПРО США

Российский Центризбирком одобрил проведение выборов президента рф на оккупированных территориях Украины

Центральная избирательная комиссия россии санкционировала проведение президентских выборов на оккупированных территориях Украины 15-17 марта, которые Украина считает незаконными.

Война •   •  11783 просмотра
Российский Центризбирком одобрил проведение выборов президента рф на оккупированных территориях Украины

Амфибии и скоростные катера: в Минобороны рассказали, что еще получит Украина от морской коалиции Британии и Норвегии

Великобритания и Норвегия предоставляют Украине два тральщика класса Sandown, 20 десантных катеров Viking и 23 скоростных катера.

Война •   •  16672 просмотра
Амфибии и скоростные катера: в Минобороны рассказали, что еще получит Украина от морской коалиции Британии и Норвегии

"Первая личная встреча с начала широкомасштабного вторжения": Кулеба сегодня встретится с Сийярто

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет свою первую личную встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто со времени российского вторжения.

Политика •   •  18617 просмотра
"Первая личная встреча с начала широкомасштабного вторжения": Кулеба сегодня встретится с Сийярто

Италия, Франция и Германия выступают за специальные санкции против ХАМАС

Италия, Франция и Германия поддерживают санкции ЕС против ХАМАС, стремясь послать мощный политический сигнал о решимости ЕС в борьбе с группировкой и солидарности с Израилем.

Новости Мира •   •  15336 просмотра
Италия, Франция и Германия выступают за специальные санкции против ХАМАС

Силы обороны, вероятно, лишили российских войск полного контроля над селом Степное вблизи Авдеевки - британская разведка

Украинские силы, возможно, провели контратаки, не позволив российским войскам полностью контролировать село Степное вблизи Авдеевки. По данным британской разведки, Авдеевка остается ключевой горячей точкой с интенсивными боями.

Война •   •  17592 просмотра
Силы обороны, вероятно, лишили российских войск полного контроля над селом Степное вблизи Авдеевки - британская разведка

В Англии найден окаменелый череп гигантского морского чудовища доисторических времен

На английском побережье Юрского периода найдена окаменелость черепа плиозавра возрастом 150 миллионов лет. Эксперты поражены тем, как хорошо сохранились останки этого существа.

Культура •   •  23655 просмотра
В Англии найден окаменелый череп гигантского морского чудовища доисторических времен

Пожар на заводе железобетонных изделий в Феодосии: появились детали масштабного возгорания

Пожар на бетонном заводе в Феодосии, Крым, охватил пятитонную бочку с мазутом; пожар был ликвидирован за 1,5 часа без пострадавших, причина пожара неизвестна.

Криминал и ЧП •   •  21491 просмотра
Пожар на заводе железобетонных изделий в Феодосии: появились детали масштабного возгорания

Резня в Буче: российского капитана, который расстреливал гражданских, заочно приговорили к пожизненному

Российский капитан Дмитрий Дигот был заочно приговорен к пожизненному заключению за массовые убийства гражданского населения в Буче, Украина. Доказательства показали, что он командовал карательными операциями и лично совершал насилие.

Война •   •  22961 просмотра
Резня в Буче: российского капитана, который расстреливал гражданских, заочно приговорили к пожизненному

Оккупанты за сутки ударили 17 раз по Донецкой области: били из авиации, "Градов" и артиллерии

Российские войска атаковали 9 населенных пунктов в Донецкой области, обстреливая их из самолетов, "Градов" и артиллерии, повредив 22 дома и магазин, о жертвах не сообщается.

Война •   •  24685 просмотра
Оккупанты за сутки ударили 17 раз по Донецкой области: били из авиации, "Градов" и артиллерии