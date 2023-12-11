На севере Польши с середины декабря заработает система ПРО США

Премьер-министр Матеуш Моравецкий подтвердил в Сейме, что американская база европейской системы противоракетной обороны Aegis Ashore, расположенная в Редзиково, будет официально введена в эксплуатацию 15 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF FM.

Американцы предоставили нам информацию, что ракетный щит достигнет оперативной способности 15 декабря - отметил Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр Моравецкий также напомнил, что в Польше находится более 10 000 американских военных, при этом отметил, что польская армия должна расти в силе.

Наши военные расходы уже составляют около 4 процентов ВВП. Из этого следует, что если вычесть из них дефицит нашего бюджета, то он будет составлять менее 1 процента, чуть больше нуля. Это один из самых низких дефицитов, если не самый низкий в ЕС, если вычесть военные расходы - сказал глава польского правительства.

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Справка

База в Редзиково станет вторым наземным объектом противоракетной обороны в Европе и, как ожидается, ознаменует завершение последнего этапа Европейского поэтапного адаптивного подхода (EPAA), программы противоракетной обороны НАТО. EPAA призвана защитить континент от баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности из Ирана.

Помимо базы в Польше, в состав EPAA входит еще одна береговая система Aegis в Девеселу, Румыния, а также радар раннего предупреждения в Куреджик, Турция, и командный центр в Рамштайне, Германия.

Кроме того, морская версия системы Aegis установлена на эсминцах ВМС США, дислоцирующихся на базе Рота в Испании.

Установка в Редзиково, состоящая из радара AN/SPY-1, пусковой установки Mk 41 VLS и противобаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3), является последним незавершенным элементом этой системы. EPAA заменил первоначальные планы администрации Джорджа Буша, которые предусматривали развертывание в Польше системы наземной обороны на промежуточном курсе (GMD), системы, предназначенной для перехвата межконтинентальных ракет на среднем этапе их полета (то есть в космос), элементы которого они существуют на базах в Калифорнии и на Аляске. Второй сухопутный элемент щита - база в румынском городе Девеселу - работает с 2016 года.

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