На Scania ожидает судебный процесс с еще одним украинским дилером: теперь на 169 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В июне Хозяйственный суд города Киева рассмотрит встречный иск украинской компании "Проскан" к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украина о взыскании 169,6 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Детали
Рассмотрение дела Scania Украина с бывшим киевским дилером "Проскан" состоится 15 июня в помещении Хозяйственного суда Киева. Подготовительное производство по делу закрыто. Дело назначено к судебному разбирательству по существу.
Добавим
Scania Украина также судится в апелляционной судебной инстанции с еще одним бывшим дилером - украинской компанией "Журавлына". Причина апелляционной жалобы Scania - выигрыш "Журавлыны" в суде первой инстанции по компенсации 123 млн грн недополученной за 2012-2017 годы.
Первопричиной их судебного конфликта длиной в девять лет стало то, что дистрибьютор шведских грузовиков Scania Украины в 2009 году изменил условия договоров для сервисного и дилерского центра"Журавлына" на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных "Журавлыной" инвестиций в шведского дистрибьютора.
Отметим, что это не первый скандал национального и международного уровня, в который вовлечен шведский производитель грузовиков Scania.
Например, компанию поймали на взяточничестве в Индии, где представители компании расплачивались за государственные тендеры с чиновниками дорогими автобусами. А сейчас акционеры, которые приобрели акции компании на Стокгольмской фондовой бирже (среди которых даже шведский пенсионный страховой фонд), возмущены тем, что Scania скрыла от них свои коррупционные сделки по подкупу индийских чиновников.
В 2017 году Европейская комиссия оштрафовала Scania на 880 миллионов евро за участие в сговоре с конкурентами и нарушение антимонопольного законодательства. А в 2018 году немецкий концерн Volkswagen, в который входит также и Scania, наказали за манипуляции с программным обеспечением дизельных двигателей штрафом на сумму один миллиард евро, что стало началом так называемого "дизельгейта" во всем мире.