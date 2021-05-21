На Scania очікує судовий процес з ще одним українським дилером: тепер на 169 млн грн

Деталі

Розгляд справи Scania Україна з колишнім київським дилером “Проскан” відбудеться 15 червня в приміщенні Господарського суду Києва. Підготовче провадження у справі закрите. Справу призначено до судового розгляду по суті.

Додамо

Scania Україна також судиться в апеляційній судовій інстанції з ще одним колишнім дилером — українською компанією "Журавлина". Причина апеляційної скарги Scania – виграш "Журавлини" у суді першої інстанції щодо компенсації 123 млн грн недоотриманого за 2012-2017 роки.

Першопричиною їхнього судового конфлікту довжиною в дев'ять років стало те, що дистриб’ютор шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінив умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора.

Відзначимо, що це не перший скандал національного та міжнародного рівня, у який втягнутий шведський виробник вантажівок Scania.

Наприклад, компанію впіймали на хабарництві в Індії, де представники компанії розплачувались за державні тендери з чиновниками дорогими автобусами. А зараз акціонери, які придбали акції компанії на Стокгольмській фондовій біржі (серед яких навіть шведський пенсійний страховий фонд), обурені тим, що Scania приховала від них свої корупційні оборудки з підкупу індійських можновладців.

У 2017 році Європейська комісія оштрафувала Scania на 880 мільйонів євро за участь у змові з конкурентами та порушення антимонопольного законодавства. А у 2018 році німецький концерн Volkswagen, до якого входить також і Scania, покарали за маніпуляції з програмним забезпеченням дизельних двигунів штрафом на суму один мільярд євро, що стало початком так званого “дизельгейту” в усьому світі.