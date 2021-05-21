На Scania очікує судовий процес з ще одним українським дилером: тепер на 169 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У червні Господарський суд міста Києва розгляне зустрічних позов української компанії “Проскан” до дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна про стягнення 169,6 млн грн. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
Деталі
Розгляд справи Scania Україна з колишнім київським дилером “Проскан” відбудеться 15 червня в приміщенні Господарського суду Києва. Підготовче провадження у справі закрите. Справу призначено до судового розгляду по суті.
Додамо
Scania Україна також судиться в апеляційній судовій інстанції з ще одним колишнім дилером — українською компанією "Журавлина". Причина апеляційної скарги Scania – виграш "Журавлини" у суді першої інстанції щодо компенсації 123 млн грн недоотриманого за 2012-2017 роки.
Першопричиною їхнього судового конфлікту довжиною в дев'ять років стало те, що дистриб’ютор шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінив умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора.
Відзначимо, що це не перший скандал національного та міжнародного рівня, у який втягнутий шведський виробник вантажівок Scania.
Наприклад, компанію впіймали на хабарництві в Індії, де представники компанії розплачувались за державні тендери з чиновниками дорогими автобусами. А зараз акціонери, які придбали акції компанії на Стокгольмській фондовій біржі (серед яких навіть шведський пенсійний страховий фонд), обурені тим, що Scania приховала від них свої корупційні оборудки з підкупу індійських можновладців.
У 2017 році Європейська комісія оштрафувала Scania на 880 мільйонів євро за участь у змові з конкурентами та порушення антимонопольного законодавства. А у 2018 році німецький концерн Volkswagen, до якого входить також і Scania, покарали за маніпуляції з програмним забезпеченням дизельних двигунів штрафом на суму один мільярд євро, що стало початком так званого “дизельгейту” в усьому світі.