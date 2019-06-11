На Сардинии нашествие саранчи

Фермер Луиджи Пуджиони говорит: "Все началось около месяца назад. Они были маленькими личинками, а сейчас очень быстро растут и уничтожают все на своем пути".

В ассоциации фермеров Италии заявляют, что огромное количество насекомых также поедает сено, предназначенное для корма животных.



Напомним, на острове Сардиния открыли почетное консульство Украины.