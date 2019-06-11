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На Сардинії нашестя сарани

На Сардинії нашестя сарани

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Сарана знищує врожай на італійському острові Сардинія. Найсильніше за останні 60 років нашестя комах пов'язують з настанням аномальної спеки, яка встановилася після тривалого періоду холодної та дощової погоди. Сарана спустошила вже понад 2000 гектарів сільськогосподарських угідь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Фермер Луїджі Пуджіоні каже: "Все почалося близько місяця тому. Вони були маленькими личинками, а зараз дуже швидко ростуть і знищують все на своєму шляху".

В асоціації фермерів Італії заявляють, що величезна кількість комах також поїдає сіно, призначене для корму тварин.

Нагадаємо, на острові Сардинія відкрили почесне консульство України .

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