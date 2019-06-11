На Сардинії нашестя сарани

КИЇВ. 11 червня. УНН. Сарана знищує врожай на італійському острові Сардинія. Найсильніше за останні 60 років нашестя комах пов'язують з настанням аномальної спеки, яка встановилася після тривалого періоду холодної та дощової погоди. Сарана спустошила вже понад 2000 гектарів сільськогосподарських угідь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.