На Сардинії нашестя сарани
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Сарана знищує врожай на італійському острові Сардинія. Найсильніше за останні 60 років нашестя комах пов'язують з настанням аномальної спеки, яка встановилася після тривалого періоду холодної та дощової погоди. Сарана спустошила вже понад 2000 гектарів сільськогосподарських угідь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Фермер Луїджі Пуджіоні каже: "Все почалося близько місяця тому. Вони були маленькими личинками, а зараз дуже швидко ростуть і знищують все на своєму шляху".
В асоціації фермерів Італії заявляють, що величезна кількість комах також поїдає сіно, призначене для корму тварин.
Нагадаємо, на острові Сардинія відкрили почесне консульство України .