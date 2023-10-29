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На саммите в Мальте обсудили принципы, на которых должен быть достигнут мир для Украины - заявление по результатам встречи

Киев • УНН

 • 43160 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. На Мальте состоялась встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике по имплементации украинской Формулы мира. Во встрече приняли участие представители из 66 государств и международных организаций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис президента.

На саммите в Мальте обсудили принципы, на которых должен быть достигнут мир для Украины - заявление по результатам встречи

Детали

Во время саммита, как сообщается, были обсуждены ключевые принципы, на которых должен быть достигнут и основываться всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины. Как отмечается, достижение такого мира для Украины стало бы весомым вкладом в укрепление международного мира и безопасности.

На встрече на Мальте были проработаны следующие направления по достижению мира: «Ядерная и радиационная безопасность», «Продовольственная безопасность», «Энергетическая безопасность», «Освобождение всех пленных и депортированных лиц» и «Восстановление территориальной целостности Украины».

Также была обсуждена инициатива по проведению учредительного Глобального саммита мира на уровне глав государств и правительств. Как сообщается, стороны планируют осуществлять необходимые шаги для подготовки к его проведению.

Отмечается, что советники по вопросам национальной безопасности и советники по внешней политике будут продолжать тесно сотрудничать с целью обеспечения международной поддержки для достижения мира для Украины и всего мира.

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