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На саміті в Мальті обговорили принципи, на яких має бути досягнутий мир для України - заява за результатами зустрічі

Київ • УНН

 • 43160 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Мальті відбулася зустріч радників із національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації української Формули миру. В зустрічі взяли участь представники з 66 держав та міжнародних організацій. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс президента.

На саміті в Мальті обговорили принципи, на яких має бути досягнутий мир для України - заява за результатами зустрічі

Деталі

Під час саміту, як повідомляється, були обговорені ключові принципи, на яких має бути досягнутий та ґрунтуватися всеосяжний, справедливий і міцний мир для України. Як зазначається, досягнення такого миру для України стало б вагомим внеском у зміцнення міжнародного миру та безпеки.

На зустрічі на Мальті були опрацьовані такі напрямки із досягнення миру: «Ядерна та радіаційна безпека», «Продовольча безпека», «Енергетична безпека», «Звільнення всіх полонених і депортованих осіб» і «Відновлення територіальної цілісності України».

Також було обговорено ініціативу щодо проведення установчого Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів. Як повідомляється, сторони планують здійснювати необхідні кроки для підготовки до його проведення.

Зазначається, що радники з питань національної безпеки та радники із зовнішньої політики продовжуватимуть тісно співпрацювати з метою забезпечення міжнародної підтримки для досягнення миру для України й усього світу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Саміт на Мальті: учасники презентували п’ять ключових пунктів “формули миру”

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