На разминирование Украины нужно десятки миллиардов долларов - МВД

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«Мы вкладываем в разминирование огромные человеческие и материальные ресурсы, нам частично помогают наши международные партнеры, но самыми бесценными являются человеческие жизни. Правительство уже в третий раз принимало решение об увеличении количества пиротехников ГСЧС, а это и процесс их подготовки, и повышение заработной платы, и привлечение дорогостоящей техники для гуманитарного разминирования. В общем, речь идет о десятках миллиардов долларов, которые нужно потратить на выявление и обезвреживание взрывоопасных предметов», - сказал Енин.

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Детали

По его словам, во время гуманитарного разминирования погибли около 50 пиротехников, более 100 – получили ранения.

«Враг очень коварен. Оккупанты используют запрещенные боеприпасы, оставляют ловушки, например, когда под противотанковую мину закладывается противопехотная, минирование домов», - добавил Енин.

По его словам, всего потенциально опасных территорий остается 174 тысячи квадратных километров, а это около 30% от общей площади нашего государства. Наиболее загрязненными взрывоопасными предметами являются те территории, которые находились под российской оккупацией. «Мы понимаем, что срок гуманитарного разминирования зависит от темпа боевых действий», - сказал Енин.