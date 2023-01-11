На розмінування України потрібно десятки мільярдів доларів - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території України потрібно витратити десятки мільярдів доларів. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, якого цитує пресслужба МВС, передає УНН.
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«Ми вкладаємо в розмінування величезні людські й матеріальні ресурси, нам частково допомагають наші міжнародні партнери, але самими безцінними є людські життя. Уряд вже втретє приймав рішення про збільшення кількості піротехніків ДСНС, а це і процес їх підготовки, і підвищення заробітної плати, й залучення дороговартісної техніки для гуманітарного розмінування. Загалом, йдеться про десятки мільярдів доларів, які потрібно витратити на виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів», - сказав Єнін.
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За його словами, під час гуманітарного розмінування загинули близько 50 піротехніків, більше 100 – отримали поранення.
«Ворог дуже підступний. Окупанти використовують заборонені боєприпаси, залишають пастки, наприклад, коли під протитанкову міну закладається протипіхотна, мінування осель», - додав Єнін.
З його слів, усього потенційно небезпечних територій залишається 174 тисячі квадратних кілометрів, а це близько 30% від загальної площі нашої держави. Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами є ті території, які перебували під російською окупацією. «Ми розуміємо, що строк гуманітарного розмінування залежить від темпу бойових дій», - сказав Єнін.