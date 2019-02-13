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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 67551 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 90245 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132436 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131650 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130615 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125455 просмотра

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7 марта, 08:52 • 162130 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141446 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145291 просмотра

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В Ровенской области заказали строительство 8 футбольных мини-полей для молодежи

В Ровенской области заказали строительство 8 футбольных мини-полей для молодежи

Киев  •  УНН

 • 10125 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. К концу 2019 года на территории Ровенской области построят по меньшей мере 8 спортивных площадок с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Об этом свидетельствуют данные ProZorro, передает УНН.

Спортивные площадки будут построены в г. Здолбунов, с. Бельская Воля Владимирецкого района, с. Колки Дубровицкого района, с. Березовое Рокитновского района, с. Кухче Заречненского района, с.Боровое Заречненского района, пгт Рафаловка Владимирецкого района и в пгт Клесов Сарненского района.

Согласно условиям договоров, заключенных между заказчиками тендеров и победителями, строительство футбольных мини-полей будет завершено до 26 декабря 2019 года.

Кроме того, до конца года в с. Залужье Дубровицкого района реконструируют спортивную площадку с искусственным покрытием для игры в мини-футбол.

Как писал УНН, за год, при поддержке Федерации футбола Украины, по всей стране удалось построить и реконструировать около тысячи мини-площадок для футбола.

Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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