В Ровенской области заказали строительство 8 футбольных мини-полей для молодежи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. К концу 2019 года на территории Ровенской области построят по меньшей мере 8 спортивных площадок с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Об этом свидетельствуют данные ProZorro, передает УНН.
Спортивные площадки будут построены в г. Здолбунов, с. Бельская Воля Владимирецкого района, с. Колки Дубровицкого района, с. Березовое Рокитновского района, с. Кухче Заречненского района, с.Боровое Заречненского района, пгт Рафаловка Владимирецкого района и в пгт Клесов Сарненского района.
Согласно условиям договоров, заключенных между заказчиками тендеров и победителями, строительство футбольных мини-полей будет завершено до 26 декабря 2019 года.
Кроме того, до конца года в с. Залужье Дубровицкого района реконструируют спортивную площадку с искусственным покрытием для игры в мини-футбол.
Как писал УНН, за год, при поддержке Федерации футбола Украины, по всей стране удалось построить и реконструировать около тысячи мини-площадок для футбола.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.