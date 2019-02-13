На Рівненщині замовили будівництво 8 футбольних міні-полів для молоді
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. До кінця 2019 року на території Рівненської області побудують щонайменше 8 спортивних майданчиків зі штучним покриттям для гри у міні-футбол. Про це свідчать дані ProZorro, передає УНН.
Спортивні майданчики буде зведено у м. Здолбунів, с. Більська Воля Володимирецького району, с. Колки Дубровицького району, с. Березове Рокитнівського району, с. Кухче Зарічненського району, с.Борове Зарічненського району, смт Рафалівка Володимирецького району та в смт Клесів Сарненського району.
Згідно з умовами договорів, укладених між замовниками тендерів та переможцями, будівництво футбольних міні-полів буде завершене до 26 грудня 2019 року.
Крім того, до кінця року у с. Залужжя Дубровицького району реконструюють спортивний майданчик зі штучним покриттям для гри у міні-футбол.
Як писав УНН, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.