На Ровенщине уже более 4,5 тыс. больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. На коронавирус в Ровенской области заболели уже более 4,5 тыс. человек, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Ровенской ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 10 июля на Ровенщине подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19”, — написал Коваль.
Он добавил, что возраст больных составил от 8 до 79 лет.
“Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 4517 случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнения, вызванные COVID-19 в области 80 летальных случаев. К сожалению, умер 72-летний житель Здолбунова”, — добавил глава ОГА.
Коваль сообщил, что преодолели болезнь 2717 жителей области. “Выздоровели 216 больных из городов Ровно и Дубно, Костопольского, Дубровицкого, Гощанского, Заричненского, Здолбуновского, Ровенского, Рокитновского, Радивиловского, Млинивского и Острожского районов”, — написал он, и добавил, что на проверке в лабораториях области находится 412 образцов.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 043 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1345 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.