На Рівненщині вже понад 4,5 тис. хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. На коронавірус в Рівненській області захворіло вже понад 4,5 тис. осіб, пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.
"Станом на вечір 10 липня на Рівненщині підтверджено 41 новий випадок захворювання на COVID-19", - написав Коваль.
Він додав, що вік хворих склав від 8 до 79 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4517 випадків захворювання на коронавірус. Через ускладнення, викликані COVID-19, в області 80 летальних випадків. На жаль, помер 72-річний житель Здолбунова", - додав очільник ОДА.
Коваль повідомив, що подолали хворобу 2717 жителів області. "Одужало 216 хворих з міст Рівне та Дубно, Костопільського, Дубровицького, Гощанського, Зарічненського, Здолбунівського, Рівненського, Рокитнівського, Радивилівського, Млинівського та Острозького районів", - написав він, та додав, що на перевірці в лабораторіях області знаходиться 412 зразків.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 52 043 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1345 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.