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В Ровенской области владелица турагентства продавала фальшивые справки об отсутствии COVID-19

В Ровенской области владелица турагентства продавала фальшивые справки об отсутствии COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13185 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Ровенской области полицейские разоблачили владелицу турагентства в подделке справок об отсутствии COVID-19 для выезда за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Цитата

"В рамках уголовного производства, открытого по предварительной правовой квалификации ч.3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, следователи установили, что свою противоправную деятельность владелица турфирмы развернула еще в октябре прошлого года. С помощью бланков, которые нашла в сети Интернет и используя соответствующее программное обеспечение для их заполнения, злоумышленница за 400-500 гривен продавала фальшивые справки об отсутствии заболевания COVID-19 лицам, выезжавшим за границу", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что девятого марта, следователи Ровенского районного управления полиции совместно с оперативниками управления миграционной полиции провели санкционированный обыск в офисе турагентства.

По результатам которого обнаружили и изъяли банковские карточки, оргтехнику, средства связи, блокноты с "черновыми" записями и 30 бланков справок об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией.

"По результатам назначенных в уголовном производстве экспертиз будет решаться вопрос о сообщении женщине о подозрении", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ранее сообщал, что полицейскими реализовано 2 уголовных дела по подделке справок об отсутствии коронавируса.

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