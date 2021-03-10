В Ровенской области владелица турагентства продавала фальшивые справки об отсутствии COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Ровенской области полицейские разоблачили владелицу турагентства в подделке справок об отсутствии COVID-19 для выезда за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
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"В рамках уголовного производства, открытого по предварительной правовой квалификации ч.3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, следователи установили, что свою противоправную деятельность владелица турфирмы развернула еще в октябре прошлого года. С помощью бланков, которые нашла в сети Интернет и используя соответствующее программное обеспечение для их заполнения, злоумышленница за 400-500 гривен продавала фальшивые справки об отсутствии заболевания COVID-19 лицам, выезжавшим за границу", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что девятого марта, следователи Ровенского районного управления полиции совместно с оперативниками управления миграционной полиции провели санкционированный обыск в офисе турагентства.
По результатам которого обнаружили и изъяли банковские карточки, оргтехнику, средства связи, блокноты с "черновыми" записями и 30 бланков справок об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией.
"По результатам назначенных в уголовном производстве экспертиз будет решаться вопрос о сообщении женщине о подозрении", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ранее сообщал, что полицейскими реализовано 2 уголовных дела по подделке справок об отсутствии коронавируса.