На Рівненщині власниця турагенції продавала фальшиві довідки про відсутність COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На Рівненщині поліцейські викрили власницю турагенції у підробленні довідок про відсутність COVID-19 для виїзду за кордон. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
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“У рамках кримінального провадження, відкритого за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, слідчі встановили, що свою протиправну діяльність власниця турфірми розгорнула ще у жовтні торік. За допомогою бланків, які знайшла в мережі Інтернет та використовуючи відповідне програмне забезпечення для їх заповнення, зловмисниця за 400-500 гривень продавала фальшиві довідки про відсутність захворювання на COVID-19 особам, які виїжджали за кордон”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що дев’ятого березня, слідчі Рівненського районного управління поліції спільно з оперативниками управління міграційної поліції провели санкціонований обшук в офісі турагенції.
За результатами якого виявили та вилучили банківські картки, оргтехніку, засоби зв’язку, блокноти з “чорновими” записами та 30 бланків довідок про відсутність захворювання на коронавірусну інфекцію.
“За результатами призначених у кримінальному провадженні експертиз вирішуватиметься питання про повідомлення костопільчанці про підозру”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко раніше повідомляв, що поліцейськими реалізовано 2 кримінальні справи щодо підробки довідок про відсутність коронавірусу.