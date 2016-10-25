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15 марта, 19:03 • 116272 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169934 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140020 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132313 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113944 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106120 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101923 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Ровенской области разоблачили пограничника, который систематически требовал взятки

В Ровенской области разоблачили пограничника, который систематически требовал взятки

Киев • УНН

 • 8240 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Ровенской области Служба безопасности Украины разоблачила пограничника международного пункта пропуска "Городище", который систематически брал взятки за беспрепятственное пересечение государственной границы автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что правонарушитель требовал 300 гривен с одной машины, а за смену он брал взятку с 20-50 автомобилей.

По факту дела открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении, продолжаются следственные действия для установления других фактов получения взяток злоумышленником.

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