В Ровенской области разоблачили пограничника, который систематически требовал взятки

Установлено, что правонарушитель требовал 300 гривен с одной машины, а за смену он брал взятку с 20-50 автомобилей.

По факту дела открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении, продолжаются следственные действия для установления других фактов получения взяток злоумышленником.