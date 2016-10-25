В Ровенской области разоблачили пограничника, который систематически требовал взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Ровенской области Служба безопасности Украины разоблачила пограничника международного пункта пропуска "Городище", который систематически брал взятки за беспрепятственное пересечение государственной границы автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что правонарушитель требовал 300 гривен с одной машины, а за смену он брал взятку с 20-50 автомобилей.
По факту дела открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Мужчине сообщено о подозрении, продолжаются следственные действия для установления других фактов получения взяток злоумышленником.