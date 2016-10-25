На Рівненщині викрили прикордонника, який систематично вимагав хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Рівненщині Служба безпеки України викрили прикордонника з міжнародного пункту пропуску “Городище”, який систематично брав хабарі за безперешкодний перетин державного кордону автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що правопорушник вимагав 300 гривень з однієї машини, а за зміну він брав хабар з 20-50 автомобілів.
За фактом спарви відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру, тривають слідчі дії для встановлення інших фактів отримання хабарів зловмисником.