В Ровенской области в автомобиле нашли 10 кг янтаря
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 28 января. УНН. Мешок с камнями янтаря нашли вчера вечером в автомобиле BMW7 в райцентре Рокитное Ровенской области. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Ровно, сообщает УНН.
В машине не работала фара в режиме ближнего света. Во время проверки документов патрульные обратили внимание на то, что 27-летний водитель, житель Рокитновского района, подозрительно себя ведет. Во время проверки автомобиля на пассажирском сиденье патрульные обнаружили охотничий нож, а в багажнике - пакет, в котором было почти 10 килограммов камней, внешне похожего на янтарь. Инспекторы сопроводили транспортное средство в Рокитновский отдел полиции, где все обстоятельства ситуации теперь будут выяснять следователи.
Как сообщал УНН, мужчина в Одесской области пытался вывезти из Украины 12 кг янтаря.