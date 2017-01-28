На Рівненщині в автомобілі знайшли 10 кг бурштину

У машині не працювала фара в режимі ближнього світла. Під час перевірки документів патрульні звернули увагу на те, що 27-річний водій, мешканець Рокитнівського району, підозріло себе поводить. Під час перевірки автомобіля на пасажирському сидінні патрульні виявили мисливський ніж, а в багажнику — пакет, в якому майже 10 кілограмів каміння, ззовні схожого на бурштин. Інспектори супроводили цей транспортний засіб до Рокитнівського відділу поліції, де усі обставини ситуації тепер з’ясовуватимуть слідчі.

Як повідомляв УНН, чоловік на Одещині намагався вивезти з України 12 кг бурштину.