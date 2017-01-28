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На Рівненщині в автомобілі знайшли 10 кг бурштину

На Рівненщині в автомобілі знайшли 10 кг бурштину

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 28 січня. УНН. Мішок з камінням бурштину знайшли вчора ввечері в автомобілі BMW 7 у райцентрі Рокитне на Рівненщині. Про це поінформували у прес-службі Патрульної поліції Рівного, повідомляє УНН.

У машині не працювала фара в режимі ближнього світла. Під час перевірки документів патрульні звернули увагу на те, що 27-річний водій, мешканець Рокитнівського району, підозріло себе поводить. Під час перевірки автомобіля на пасажирському сидінні патрульні виявили мисливський ніж, а в багажнику — пакет, в якому майже 10 кілограмів каміння, ззовні схожого на бурштин. Інспектори супроводили цей транспортний засіб до Рокитнівського відділу поліції, де усі обставини ситуації тепер з’ясовуватимуть слідчі.

Як повідомляв УНН, чоловік на Одещині намагався вивезти з України 12 кг бурштину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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