В Ровенской области сегодня от коронавируса выздоровели 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По состоянию на вечер в Ровенской области подтверждено 9 новых случаев заболевания COVID-19, однако за день уже выписаны 60 человек. Всего зафиксировано 1077 случаев, в том числе 230 медработников и 80 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.
"По состоянию на вечер 14 мая в Ровенской области подтверждено 9 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них 4 жителя с Рокитновского района (2 - с.Хмиль и по одному в с.Березовое и пгт Рокитное) 1 из Ровно; 1 из Дубровицкого района (с.Залужье) 2 из г.Костополь; 1 из м.Вараш. Возраст больных от 23 до 81 года", - написал Коваль.
Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 1077 случаев заболевания COVID-19. Из них - 230 медработников и 80 детей. Треть больных - это люди от 50 до 65 лет. Из-иа осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 24 человека.
"Преодолевшие COVID-19 - 305 человек. Сегодня выписаны еще 60 больных", - сообщил Коваль.
Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 376 образцов.
Напомним, еще 15 человек выздоровели от коронавируса в Кировоградской области.