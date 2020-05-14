На Рівненщині сьогодні від коронавірусу одужали 60 людей

“Станом на вечір 14 травня на Рівненщині підтверджено 9 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них 4 мешканці з Рокитнівського району (2 — с.Хміль та по одному у с.Березове і смт Рокитне); 1 з м.Рівне; 1 з Дубровицького району (с.Залужжя); 2 з м.Костопіль; 1 з м.Вараш. Вік хворих від 23 до 81 року”, — написав Коваль.

Таким чином на Рівненщині зареєстровано 1077 випадків захворювання на COVID-19. З них — 230 медпрацівників і 80 дітей. Третина хворих — це люди від 50 до 65 років. Через ускладнення, викликані коронавірусом, померло 24 людини.

“Подолали COVID-19 — 305 людей. Сьогодні одужало ще 60 хворих”, — повідомив Коваль.

Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 376 зразків.

Нагадаємо, ще 15 людей одужали від коронавірусу на Кіровоградщині.