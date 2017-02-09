В Ровенской области "скорая" с роженицей снова застряла в снежном сугробе
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 9 февраля. УНН. В снежную ловушку в Ровенской области автомобиль скорой медицинской помощи попал в половине 6 утра в селе Ильин Гощанского района. В салоне находилась роженица, сообщили УНН в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.
Спасателям удалось отбуксировать автомобиль.
Еще один автомобиль скорой медицинской помощи спасателям пришлось вызволять из заснеженной дороги в селе Добрятин Млиновского района. В салоне "скорой" находился тяжелобольной пациент.
Как сообщал УНН, вчера "скорая" с роженицей застряла в снежном сугробе возле села Малое Демидовского района. Женщину с младенцем в больницу спасатели отвезли на спецавтомобиле.