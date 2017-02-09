В Ровенской области "скорая" с роженицей снова застряла в снежном сугробе

Спасателям удалось отбуксировать автомобиль.

Еще один автомобиль скорой медицинской помощи спасателям пришлось вызволять из заснеженной дороги в селе Добрятин Млиновского района. В салоне "скорой" находился тяжелобольной пациент.

Как сообщал УНН, вчера "скорая" с роженицей застряла в снежном сугробе возле села Малое Демидовского района. Женщину с младенцем в больницу спасатели отвезли на спецавтомобиле.