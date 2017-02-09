На Рівненщині "швидка" з породіллею знову потрапила в сніговий замет

Рятувальникам вдалося відбуксирувати автомобіль.

Ще один автомобіль швидкої медичної допомоги рятувальникам довелося визволяти із засніженої дороги в селі Добрятин Млинівського району. В салоні “швидкої” знаходився важкохворий пацієнт.

Як повідомляв УНН, вчора “швидка” з породіллею застрягла в снігових заметах села Мале Демидівського району. Жінку з немовлям до лікарні рятувальники відвезли на спецавтомобілі.