На Рівненщині "швидка" з породіллею знову потрапила в сніговий замет
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. У снігову пастку на Рівненщині автомобіль швидкої медичної допомоги потрапив о пів на 6 ранку в селі Ільїн Гощанського району. У салоні знаходилась породілля, повідомили УНН у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
Рятувальникам вдалося відбуксирувати автомобіль.
Ще один автомобіль швидкої медичної допомоги рятувальникам довелося визволяти із засніженої дороги в селі Добрятин Млинівського району. В салоні “швидкої” знаходився важкохворий пацієнт.
Як повідомляв УНН, вчора “швидка” з породіллею застрягла в снігових заметах села Мале Демидівського району. Жінку з немовлям до лікарні рятувальники відвезли на спецавтомобілі.