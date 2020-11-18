В Ровенской области правоохранители во время обысков изъяли более 26 кг янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Во время обысков в Ровно и в нескольких населенных пунктах Ровенского района правоохранители изъяли более 26 кг янтаря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной прокуратуры.
Сообщается, что под процессуальным руководством Сарненской местной прокуратуры, сотрудники УСР в Ровенской области ДСР НП Украины совместно с правоохранителями Сарненского ОП ГУНП в области, в рамках уголовного производства по факту незаконной добычи и хранения янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами (ч. 1 ст. 240-1 УК Украины), 18 ноября 2020 года провели 19 санкционированных обысков в Ровно и в нескольких населенных пунктах Ровенского района.
"В частности, в домах и квартирах семи фигурантов производства, их автомобилях и других нежилых помещениях. В ходе обысков обнаружили и изъяли более 26 кг обработанного и необработанного камня янтаря-сырца различных фракций, 2050 долларов США и документацию. Ориентировочная стоимость изъятого янтаря составляет около 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия.
Напомним, в "Борисполе" таможенники изъяли 18 редких кусков янтаря.