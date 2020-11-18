На Рівненщині правоохоронці під час обшуків вилучили понад 26 кг бурштину

Повідомляється, що під процесуальним керівництвом Сарненської місцевої прокуратури, працівники УСР в Рівненській області ДСР НП України спільно з правоохоронцями Сарненського ВП ГУНП в області, в межах кримінального провадження за фактом незаконного видобування та зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами(ч. 1 ст. 240-1 КК України), 18 листопада 2020 року провели 19 санкціонованих обшуків в Рівному та в кількох населених пунктах Рівненського району.

"Зокрема, у будинках та квартирах семи фігурантів провадження, їх автомобілях та інших нежитлових приміщеннях. В ході обшуків виявили та вилучили понад 26 кг обробленого та необробленого каміння бурштину-сирцю різних фракцій, 2050 доларів США та документацію. Орієнтовна вартість вилученого бурштину складає близько 300 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, тривають першочергові слідчі (розшукові) дії.

Нагадаємо, у "Борисполі" митники вилучили 18 рідкісних шматків бурштину.