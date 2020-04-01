В Ровенской области проверяют 9 новых подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Ровенской области сейчас 15 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, вместе с тем проверяется 9 новых подозрений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
"В Ровенский областной лабораторный центр с помощью ПЦР-тестов пока проверяют 9 подозрений на коронавирус. Большинство - с Острожского, Владимирецкого районов и города Ровно. О результатах лабораторных исследований сообщу вечером", - написал Коваль.
Также Коваль напоминает, что по состоянию на утро 1 апреля, в Ровенской области 15 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 3 - летальные.
"Сегодня ближе к вечеру в Ровенскую область должна поступить часть ПЦР-тестов и средства защиты, которые вчера доставили в Украину из Южной Кореи по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Уже завтра груз распределят между медицинскими учреждениями области", - отметил Коваль.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 669 случаев COVID-19.