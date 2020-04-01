На Рівненщині перевіряють 9 нових підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Рівненській області наразі 15 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, разом з тим перевіряється 9 нових підозр. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
"У Рівненський обласний лабораторний центр за допомогою ПЛР-тестів наразі перевіряють 9 підозр на коронавірус. Більшість - з Острозького, Володимирецького районів і міста Рівного. Про результати лабораторних досліджень повідомлю ввечері", - написав Коваль.
Також Коваль нагадує, що станом на ранок 1 квітня, на Рівненщині 15 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 3 - летальні.
"Сьогодні ближче до вечора на Рівненщину має надійти частина ПЛР-тестів та засоби захисту, які вчора доставили в Україну з Південної Кореї з ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Вже завтра вантаж розподілять між медичними закладами області", - зазначив Коваль.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 669 випадків COVID-19.