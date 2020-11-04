В Ровенской области перевернулся автомобиль "скорой", двое медиков травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Ровенской области на дороге перевернулся автомобиль скорой помощи, двое фельдшеров травмированы. Обстоятельства ДТП устанавливает полиция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В Ровенском районе спасатели оказали помощь двум травмированным фельдшерам, автомобиль "скорой" которых перевернулся во время движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 10:55 сотрудники ГСЧС возвращались с места ДТП и увидели на дороге перевернутый автомобиль скорой помощи.
Спасатели оказали первую доврачебную помощь двум травмированным фельдшерам, отключили клеммы аккумулятора поврежденного автомобиля, а также помогли перенести пострадавших медиков к автомобилю другой "скорой", прибывшей на вызов.
"Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает полиция", - говорится в сообщении.
Напомним, на столичном бульваре Кольцова, нетрезвый водитель, убегая от полицейских, совершил ДТП со служебным автомобилем.