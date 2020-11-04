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На Рівненщині перекинувся автомобіль "швидкої", двоє медиків травмовано

На Рівненщині перекинувся автомобіль "швидкої", двоє медиків травмовано

Київ • УНН

 • 11542 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Рівненщині на дорозі перекинувся автомобіль швидкої допомоги, двоє фельдшерів травмувалися. Обставини ДТП встановлює поліція. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"У Рівненському районі рятувальники надали допомогу двом травмованим фельдшерам, автомобіль "швидкої" яких перекинувся під час руху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 10:55 співробітники ДСНС поверталися з місця ДТП і побачили на дорозі перекинутий автомобіль швидкої допомоги.

Рятувальники надали першу долікарську допомогу двом травмованим фельдшерам, відключили клеми акумулятора пошкодженого автомобіля, а також допомогли перенести постраждалих медиків до автомобіля іншої "швидкої", що прибула на виклик.

"Наразі усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює поліція", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на столичному бульварі Кольцова, нетверезий водій, утікаючи від поліцейських, спричинив ДТП зі службовим автомобілем.

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