В Ровенской области на кладбище нашли стаю щенков
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В городе Сарны Ровенская области на местном кладбище горожане нашли стаю щенков, пишет УНН со ссылкой на видео опубликовано в YouTube.
Детали
Как указано в видео — щенки находятся в отдаленной части кладбища.
Сейчас они проживают у могил среди ветвей, сброшенных в одном месте.
Как призывают авторы видео: щенки требуют минимум питания, или же, что лучше, возможности забрать их домой.
Дополнение
Как сообщали зооспециалисты: в Украине работают несколько приютов и реабилитационных центров для животных, однако все они переполнены.