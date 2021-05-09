На Рівненщині на цвинтарі знайшли зграю цуценят

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У місті Сарни Рівненьскої області на місцевому цвинтарі містяни знайшли зграю цуценят, пише УНН з посиланням на відео опубліковане у YouTube.

Деталі

Як вказано у відео - цуценята знаходяться у віддаленій частині цвинтаря. 

Наразі вони проживають біля могил серед гілля, скинутого в одному місці.

Як закликають автори відео: цуценята потребують щонайменше харчування, або ж, що краще, можливості забрати їх додому.

Доповнення

Як повідомляли зооспеціалісти: в Україні працюють кілька притулків і реабілітаційних центрів для тварин, проте всі вони переповнені.

Українські Національні Новини

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